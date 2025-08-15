Santo & Johnny: la colonna sonora perfetta per staccare dal caos estivo

C’è un momento, prima delle vacanze estive, in cui regna il caos: valige da preparare, email da smaltire, impegni che si moltiplicano. In mezzo a questo frastuono, esiste una via d’uscita elegante e dolcemente nostalgica: mettere sul giradischi un vinile di Santo & Johnny.

Fratelli di origine newyorkese, della fine degli anni ’50, Santo & Johnny Farina hanno fatto della steel guitar il loro marchio di fabbrica, creando sonorità morbide, sognanti ed estremamente romantiche.

I loro brani sono lenti e quasi ipnotici. Basti pensare a “Sleep Walk” del 1959, un capolavoro strumentale capace di fermare il tempo; ma anche “Tear Drop” e“Love Story”.

Nello specifico, i due giovani artisti composero il loro primo singolo, “Sleep Walk”, in seguito ad una sessione di prove. Particolarmente eccitati ed estasiati dalla musica, i due non riuscivano a dormire e decisero di continuare a suonare per conciliare il sonno. Ciò che venne fuori fu un brano del tutto improvvisato che divenne per l’appunto “Sleep Walk”.

Il brano premise di rendere popolare il suono della musica hawaiana, molto in voga negli anni Trenta e Quaranta e di avere grande successo anche poi in Italia.

Santo & Johnny sono stati in grado di creare sonorità uniche e particolari, dalle chiare atmosfere esotiche che rimandano alla tradizione musicale hawaiana.

E quindi il mood ideale per ascoltarli? Immaginate: luci soffuse, un prato fresco e profumato, un bicchiere di vino bianco ghiacciato in mano. Dopo una calda giornata d’agosto un po’ d’aria fresca, le note della steel guitar si intrecciano al silenzio, trasformando la frenesia del giorno in una calma sospesa.

Non serve molto: solo un giradischi, un disco che gira e la voglia di rallentare. Perché prima di partire, prima di buttarsi nella folla e nel rumore dell’estate, meritiamo un piccolo lusso: un momento tutto nostro, con la colonna sonora giusta.