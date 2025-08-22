La musica è la macchina del tempo più veloce che abbiamo

Basta un accordo, un ritornello, e sei di nuovo lì. Non importa se sono gli anni ‘60 di tuo nonno, gli ‘80 di tua madre o i 2000 dei tuoi vent’anni: la musica non invecchia mai, noi forse sì, ma non ci piace pensarlo.

Ci sono viaggi che richiedono valigie, biglietti e chilometri. E poi ci sono quelli che iniziano con un click su “play”. Un brano parte e in un istante ti ritrovi altrove: seduto al tavolo della cucina di tua nonna, con l’odore di sugo e basilico a pranzo, mentre la radio passa “Volare” di Domenico Modugno; o in un’auto cabriolet con finestrini abbassati e vento tra i capelli, mentre i Queen ti cantano “Don’t Stop Me Now” a tutto volume.

Ogni generazione ha avuto la sua colonna sonora. Magari i tuoi genitori ballavano “I Will Survive” senza pensieri, i tuoi nonni cantavano “Che sarà” nelle sere d’estate, e tu avrai urlato il ritornello di “Mi fido di te” di Jovanotti al suo concerto.

Cambiano i decenni, cambiano i suoni, ma resta la stessa magia: poche note e sei di nuovo dentro un ricordo, con tutti i colori e i profumi di allora.

E non serve aver vissuto un’epoca per sentirla: basta mettere su un vinile di Mina per percepire l’eleganza dell’Italia in bianco e nero, o ascoltare i Beatles per respirare il sogno degli anni ’60. La musica è capace di farci viaggiare in ogni epoca, anche quelle che non abbiamo mai vissuto.

Come l’epoca dei Beatles che hanno cambiato per sempre il futuro della musica, o quella dei Rolling Stones che hanno suonato promessa di ribellione, o questa dei Coldplay che ci avvolgono in una carezza di luce e guarigione.

La musica non segue il calendario. Non ha bisogno di strade. È la macchina del tempo più veloce che abbiamo, e ogni volta che la accendiamo ci riporta a casa… qualunque “casa” significhi per noi.