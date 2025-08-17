Bari, chiuso concorso per autisti Amtab: 503 domande

Chiusi i termini per il bando per autisti Amtab, sono state in totale 503 le domande arrivate. L’azienda di trasporto urbano aveva riaperto i termini (l’ultimo era il 10 agosto) proprio perché alla prima scadenza, quella del 20 luglio, le domande ricevute (450) sarebbero state considerate troppo poche.

Il bando ha previsto dei requisiti stretti. Innanzitutto quelli generali come la cittadinanza italiana, l’idoneità fisica alle mansioni, non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che comportino l’interdizione da pubblici uffici, non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non avere avuto precedenti rapporti di lavoro presso Amtab risolti con destituzione e/o licenziamento disciplinare ovvero esonero dal servizio ed ancora non essere stato espulso dalla Forze armate o dai corpi militarmente organizzati.

E poi requisiti “speciali”: dalla patente di guida di categoria D, al possesso della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Ed ancora la buona dimestichezza con gli strumenti informatici, l’affidabilità, la puntualità, la flessibilità, la serietà e riservatezza, buone doti relazionali e l’attitudine al lavoro in team. Un punteggio maggiore è stato previsto per la conoscenza della lingua inglese e per coloro che hanno certificato una precedente esperienza di operatori di esercizio sia in Amtab che in altri settori del trasporto.

Dopo la sosta della settimana di Ferragosto gli uffici inizieranno a verificare i requisiti degli aspiranti autisti.