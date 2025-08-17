Bari, Israele non parteciperà alla Fiera del Levante: “Non è gradita”

Al fine di rendere noto e trasparente l’agire di Nuova Fiera del Levante, si informa che la società ha accettato l’invito formale da parte del Sindaco di Bari Vito Leccese del 1 luglio scorso di non far partecipare Israele alle attività fieristiche all’interno del quartiere fieristico barese, istituzionali ed economiche.

Nella pec inviata veniva comunicato che: “Il Consiglio comunale dichiara non gradita, per le prossime edizioni della Fiera del Levate e in occasione del Saloni Specializzati, la partecipazione in qualsiasi forma dello Stato di Israele o di suoi rappresentanti fino a quando non porrà fine all’intervento militare nella Striscia di Gaza e alla sistematica violazione di diritti umani della popolazione civile”.

Non in virtù di un legame giuridico, ma per una comunanza di vedute etiche e politiche, la Nuova Fiera del Levante ha espresso da subito una netta presa di distanza dalle atrocità del genocidio in corso contro il popolo palestinese e ha sostenuto, diventandone promotrice, l’iniziativa per proporre il Premio Nobel per la Pace 2025 ai bambini di Gaza. Attraverso il suo presidente, Gaetano Frulli, la Nuova Fiera del Levante ha aderito alla raccolta firme promossa dall’associazione “L’Isola che non c’è” di Latiano, guidata dal presidente onorario, il giornalista Franco Giuliano. L’iniziativa, sostenuta da centinaia di esponenti del mondo accademico, ecclesiale, culturale e politico, è stata ufficialmente presentata alla Camera dei Deputati il 31 luglio, come appello morale alla comunità internazionale affinché riconosca il diritto alla pace e alla vita per ogni bambino, ovunque nel mondo.

Precedentemente, esattamente il 17 luglio, attraverso il Decano del Gruppo consolare di Puglia, Basilicata e Molise, la società ha ufficialmente fatto pervenire la volontà di non far intervenire Israele alle attività della Fiera del Levante, compresa l’88^ Campionaria Internazionale (13/21 settembre).