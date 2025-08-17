Musica, Performance, Arte e Cinema, dal 18 al 23 agosto a Polignano a Mare

Torna PerSe Visioni – Art Factory, il festival multidisciplinare organizzato dall’associazione Bachi da Setola, giunto alla sua 18esima edizione e ormai punto diriferimento nel panorama culturale pugliese. Un progetto che ogni anno esplora nuovi linguaggi, mettendo in relazione arte contemporanea, cinema indipendente,danza, musica sperimentale e partecipazione civile. Polignano a Mare ospiterà artisti, performer, registi in una rete di location diffuse: Fondazione Pino Pascali, l’Auditorium I.C. Sarnelli-De Donato, piazza Suor Maria Laselva e Casa Bachi. La manifestazione sarà suddivisa in tre momenti sinergici tra loro: Campo Bachi (il campo estivo di Libera contro le Mafie, dal 18 al 23 agosto), PerSe Visioni 18 / Corspismossi (workshop di danza condotto dal coreografo Horacio Macuacua, dal 18 al 22 agosto) e PerSe Visioni 18 / Live Xp (tre serate – 20, 21, 22 agosto – Fondazione Pino Pascali, dedicate al cinema, ai talk e alla musica).

Ad aprire il festival, dal 18 al 22 agosto, presso l’Auditorium “Sarnelli-De Donato- Rodari” di Polignano a Mare, si terrà, nell’ambito di CorpiSmossi, il workshop Sparkling Imagination, un laboratorio intensivo di improvvisazione e composizione istantanea condotto da Horacio Macuacua, coreografo di originemozambicana attivo tra Africa ed Europa. Riconosciuto a livello internazionale per il suo approccio radicale e visionario al movimento, Macuacua guiderà 5 giornate di pratica coreografica dedicate a performer, danzatori e creativi provenienti da diversi contesti artistici. Una vera e propria immersione nel linguaggio del corpo, coerente con il tema del festival di quest’anno.

Inoltre Casa Bachi e PerSe Visioni rinnovano per il secondo anno il loro impegno sociale ospitando il Campo Bachi, promosso da Libera contro le mafie. A Polignano a Mare, dal18 al 23 agosto, il campo si svolgerà presso Casa Bachi, bene confiscato, legato al traffico di sigarette e oggi sede dell’associazione Bachi da Setola. Il programma includepresentazioni, workshop e talk su cinema, musica, e toccherà temi legati a ecomafie, caporalato, contrabbando e beni confiscati. È prevista una visita nella città di Polignano e unacamminata a Bari Vecchia con i genitori di Michele Fazio, vittima innocente. I campisti contribuiranno attivamente alla realizzazione del festival PerSe Visioni 18. Il campo si chiuderà con una riflessione collettiva sull’esperienza vissuta e una festa finale.

Parteciperanno associazioni locali (Pro Loco Polignano a Mare, Zic Zic, Polyxena) e organizzazioni come CGIL, FLI e SPI. L’esperienza del campo rappresenta un’occasione importante per leggere con uno sguardo profondo l’attualità e sensibilizzare i partecipanti sull’importanza dell’antimafia, della memoria e dell’impegno sociale attraverso un coinvolgimento diretto e creativo.In particolare, il consueto appuntamento con PerSe Visioni 18 – Live XP è per le serate dal 20 al 22 agosto, in cui si alterneranno performance, proiezioni, talk, musica dal vivo e dj set con ingresso gratuito.

PerSe Visioni / Live Xp

Il 20 agosto si terrà la serata d’apertura negli spazi esterni alla Fondazione Pino Pascali, a partire dalle ore 21:00. Protagonista della prima serata sarà la proiezione del documentario Stonebreakers (2023) di Valerio Ciriaci, regista romano residente a New York e fondatore della casa di produzione Awen Films. Il film offre un viaggio profondo e provocatorio nella memoria collettiva americana, osservata attraverso la rimozione delle statue durante le proteste del 2020. Un’opera che indaga il delicato rapporto tra arte pubblica, identità e storia. A seguire, lo spazio sarà lasciato alla musica con un DJ set di Livio Improta, artista che unisce elettronica, sonorità mediterranee e sperimentazione in un racconto sonoro denso di riferimenti culturali e tensioni contemporanee. Il suo lavoro si muove tra club culture e ricerca etnomusicale, come dimostrano le sue collaborazioni con etichette come Rawax, Bosconi Records e la recente uscita del suo LP Fondamentalismi per Tiella Sound.

Il 21 agosto sarà la giornata dedicata al cinema breve, al dialogo interdisciplinare e alla performance musicale. Sempre negli spazi esterni del Museo Pino Pascali, a partire dalle ore 21:00, verrà proiettata la selezione ufficiale di cortometraggi internazionali, a cura della regista Alina Marazzi, una delle voci più significative del documentario italiano contemporaneo. Le sue scelte rifletteranno il suo peculiare approccio che unisce archivio, autobiografia e sperimentazione visiva. A seguire si terrà un talk con due ospiti speciali: Massimiliano Di Lauro, illustratore e autore visivo, e Lorenzo Latrofa, regista e animatore le cui opere hanno ricevuto riconoscimenti in numerosi festival internazionali.

La serata si concluderà con un live set di Trevize, progetto musicale che fonde elettronica e tradizione del Sud Italia, in un equilibrio sempre nuovo tra struttura eimprovvisazione. Vincitore dello JagerMusicLab 2024 con il brano Still Lost, Trevize porta in scena uno spettacolo intenso e coinvolgente, già apprezzato in contesti come Festivalmar, Aniene Festival e Collateral Maris.

La serata finale del festival si svolgerà il 22 agosto, sempre nello splendido scenario della Fondazione Pino Pascali. A partire dalle 21:00, saliranno sul palco due formazioni che rappresentano in pieno lo spirito ibrido e globale di PerSe Visioni. Ad aprire saranno gli Yuts and Culture, band nata nel solco del Reggae Roots, ma che oggi abbraccia suoni funk, soul e R’n’B, dando vita a un mix ritmico e spirituale che guarda al futuro mantenendo un forte legame con le proprie radici afrodiscendenti. A seguire, l’energia travolgente della Cucòma Combo, progetto guidato da Marco Zanotti, noto per la sua attività con la Classica Orchestra Afrobeat. Il nome del gruppo rimanda alla “cucòma”, la caffettiera romagnola che ribolle: un’immagine perfetta per descrivere la loro musica, una fusione esplosiva di ritmi africani, sudamericani ed europei, poliritmie e improvvisazioni che celebrano la vitalità delle culture musicali del mondo.