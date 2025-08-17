Santeramo, torna la Festa contadina – Usi e Costumi

Torna anche quest’anno, dal 28 al 31 agosto, l’appuntamento più atteso dell’estate santermana, La Festa Contadina – Usi e costumi, organizzata dalla Pro Loco “G. Tritto” Unpli con il patrocinio del Comune di Santeramo in Colle, Regione Puglia, GAL Terre di Murgia, Parco Nazionale dell’Alta Murgia e in collaborazione con numerose realtà del territorio.

Quattro giornate ricche di appuntamenti, in un viaggio autentico tra tradizioni, sapori e memoria popolare. La manifestazione celebra l ’identità contadina e la cultura rurale attraverso rievocazioni storiche, performance artistiche, attività esperienziali e degustazioni di prodotti tipici.

Filo conduttore di questa VIII edizione sarà il pane, tematica che verrà valorizzata da diversi punti di vista nella conferenza di presentazione alla quale prenderanno parte Onofrio Arpino, autore del saggio Il Canto del pane, l’antropologa culturale Angela Cecirelli e il panificatore Giovanni Digiorgio. Seguirà l’emozionante spettacolo “La Danza della Panificazione” proposto dall’associazione AIDE e messo in scena dalla coreografa Isabella Losito della Palestra Silhouette. Un omaggio al gesto simbolico del fare il pane, in programma giovedì 28 agosto presso il Palazzo Marchesale.

Il giorno successivo, venerdì 29, sarà invece il momento della valorizzazione del patrimonio naturalistico, con le visite guidate alla Grotta di Sant’Angelo, recentemente restituita alla comunità, e della cultura enogastronomica, con la masterclass AIS Puglia – Murgia dedicata ai vitigni del Regno Borbonico.

Sabato pomeriggio e domenica, le vie del centro storico ospiteranno gli stand di Campagna Amica – Coldiretti, con prodotti genuini e incontri diretti con i produttori. Tra gli eventi, sabato 30 agosto “Terra di antichi forni”, rassegna a tema pane a cura delle associazioni Club Femminile dell’Amicizia e di Linea Azzurra.

Nella stessa giornata, la suggestiva sfilata di carrozze d’epoca animerà le principali strade del centro cittadino con l’eleganza dei cavalli delle scuderie Ciacciulli e la raffinatezza dei mezzi storici, riportando alla luce l’atmosfera di un tempo in cui lentezza, stile e ritualità accompagnavano la vita di tutti i giorni. A seguire, alle 21:30 in Piazza Garibaldi, concerto della cantautrice Gaia Gentile e la sua band.

Il giorno successivo, domenica 31 agosto, il gran finale della Festa sarà affidato alla Discesa dei Marchesi, il corteo storico curato sempre dalla Pro Loco G. Tritto in collaborazione con l’IISS Pietro Sette: dame, cavalieri e figuranti in abiti borbonici rievocheranno l’arrivo simbolico dei signori nel borgo. Un evento scenografico che trasforma il centro storico in una vera e propria corte del Regno delle Due Sicilie, in cui storia, identità e spirito comunitario si fondono in un racconto corale.

Tra carrozze, costumi d’epoca e antichi saperi, prenderà forma un mosaico di memoria e appartenenza che attraversa il tempo. Un’occasione di partecipazione collettiva, riscoperta delle radici e valorizzazione del territorio.