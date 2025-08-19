Vacanza low cost in Puglia? Si può: “Meno di 20 euro per una giornata al mare”

Trascorrere una giornata al mare senza svuotare il portafoglio è possibile e lo dimostrano due turisti che hanno condiviso la loro esperienza direttamente dal Salento. Residenti a Cutrofiano, in provincia di Lecce, hanno approfittato della posizione strategica del loro paese, equidistante da due mari: a 25 km da Gallipoli, sullo Ionio, e a 25 km da Otranto, sull’Adriatico.

«Ma quanto abbiamo speso in due per passare una giornata in questo paradiso?» Si chiedono. Il racconto dei loro acquisti e delle spese quotidiane è sorprendentemente dettagliato: 10 euro di benzina, 3 panini per 0,90 euro, 100 grammi di prosciutto a 2,40 euro, 100 grammi di formaggio a 1,80 euro, una bottiglia d’acqua da due litri a 0,30 euro, due caffè in ghiaccio a 3,60 euro. A cui si aggiungono parcheggio all’ombra e ingresso al mare completamente gratuiti. Il totale? Solo 19 euro per una giornata intera tra sole e mare, una cifra che sembra incredibile per chi è abituato alle tariffe estive delle località balneari.

I due turisti spiegano anche l’astuzia dei piccoli spostamenti: scegliendo il Lido Conchiglie, più vicino di Gallipoli e Otranto, hanno ridotto il costo della benzina a meno di 2 euro, con il parcheggio gratuito o al massimo a 5 euro, riuscendo così a godersi il mare senza rinunciare a nulla e mantenendo ancora qualche euro di budget extra. «Vedete voi – concludono – che volendo si può fare. Basta organizzarsi un po’ e approfittare delle bellezze locali senza spendere una fortuna». Un piccolo manuale pratico per turisti intelligenti che vogliono vivere il Salento autentico, tra mare cristallino e spese ridotte.

Foto Facebook