Bari, rimosso ponte di ferro in via Brigata: la complessa operazione notturna della Fal

Grazie a una complessa operazione ingegneristica e a un’accurata pianificazione di cantiere, in una notte a Bari, Ferrovie Appulo Lucane ha rimosso il vecchio ponte ferroviario in ferro di via Brigata Bari sostituendolo con una nuova struttura in acciaio. Con l’installazione della nuova travata metallica potranno essere superate le limitazioni di velocità finora in vigore e sarà consentito il passaggio di treni merci con rimorchio. La sostituzione del ponte ferroviario rientra in un intervento più ampio da 18 milioni di euro, a valere su fondi FSC 2014-2020, che prevede anche la riorganizzazione del piano del ferro di Bari Scalo.

“Certo è venuto meno un pezzo di storia, dato che il ponte in ferro era stato montato proprio nell’agosto del 1915 – ha commentato l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -, ma dobbiamo guardare al futuro e a infrastrutture ferroviarie sempre più moderne e interoperabili, che rispettino gli standard di sicurezza. Questo intervento di FAL è parte di una serie di altri interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento della linea Bari-Matera e, in particolare, della stazione di Bari Centrale, che renderanno sempre più confortevole e sostenibile il viaggio e l’attesa per i pendolari, che in numero maggiore usufruiscono del servizio garantito dalla società. Passo avanti di grande importanza, però, anche per promuovere il servizio verso un’utenza più ampia come quella turistica, dato che sulla linea Bari-Matera insistono località ricche di storia e cultura.”