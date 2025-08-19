MARTEDì, 19 AGOSTO 2025
Bari, rinforzata squadra della questura: 15 nuovi ispettori assegnati a diversi uffici operativi

Questa mattina il Vicario del Questore li ha incontrati

Pubblicato da: redazione | Mar, 19 Agosto 2025 - 12:09
  48 sec
Questa mattina il Vicario del Questore di Bari ha incontrato 15 Ispettori assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Bari. Il Capo della Polizia, tenendo conto delle esigenze rappresentate dal Questore per rafforzare l’organico del personale della Questura di Bari, ha disposto il trasferimento di 15 ispettori della Polizia di Stato che, sono stati assegnati a diversi Uffici operativi della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza della provincia di Bari.

Il Vicario del Questore di Bari, dr Mario Marcone, ha accolto i nuovi arrivati con l’augurio che possano svolgere al meglio il loro lavoro.

