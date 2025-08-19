Meteo, a Bari torna il gran caldo: previsto “Bollino giallo”

L’ultima parte del mese di agosto si prospetta con temperature nuovamente alte per il capoluogo pugliese. A partire dal 21 infatti queste ultime si alzeranno. E’ quanto emerso dall’ultimo bollettino del Ministero della salute relativo ai sistemi di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute. A Bari, nello specifico, il 21 agosto, è previsto bollino giallo per il caldo con temperatura massima percepita di 36 gradi. Si tratta di condizioni di pre allerta in previsione di un possibile passaggio ai livelli successivi, arancione e rosso che risultano però rischiose per le persone particolarmente sensibili alle alte temperature.
Foto repertorio