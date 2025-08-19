MARTEDì, 19 AGOSTO 2025
Puglia, è allarme siccità: “A rischio trapianti ortaggi autunnali”

Coldiretti: "Perdita stimata del 30% della produzione"

Pubblicato da: redazione | Mar, 19 Agosto 2025 - 11:19
La siccità che da mesi colpisce la Puglia sta mettendo in ginocchio l’intero settore agricolo. La mancanza di acqua, unita alle ondate di calore, sta compromettendo gravemente le coltivazioni e ha già fatto saltare i trapianti degli ortaggi autunno-vernini, con una perdita stimata del 30% della produzione lorda vendibile.

A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, che denuncia danni pesanti non solo agli ortaggi ma anche a pomodori, vigneti e allevamenti. Molte aziende sono costrette a ricorrere all’irrigazione di soccorso, affrontando costi ormai insostenibili per via del caro-gasolio necessario ad azionare le pompe dei pozzi o per rifornirsi tramite autobotti. La situazione è critica in gran parte del territorio regionale: i pozzi artesiani sono in sofferenza e quelli a falda superficiale si stanno progressivamente prosciugando.

“Di fronte a un’emergenza così grave – sottolinea Coldiretti – serve un intervento strutturale e immediato, che includa il completamento e l’ammodernamento delle infrastrutture irrigue e il rinnovo degli accordi interregionali per l’approvvigionamento idrico”, conclude.

Foto Freepik

