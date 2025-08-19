Puglia, è allarme siccità: “A rischio trapianti ortaggi autunnali”

La siccità che da mesi colpisce la Puglia sta mettendo in ginocchio l’intero settore agricolo. La mancanza di acqua, unita alle ondate di calore, sta compromettendo gravemente le coltivazioni e ha già fatto saltare i trapianti degli ortaggi autunno-vernini, con una perdita stimata del 30% della produzione lorda vendibile.

A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, che denuncia danni pesanti non solo agli ortaggi ma anche a pomodori, vigneti e allevamenti. Molte aziende sono costrette a ricorrere all’irrigazione di soccorso, affrontando costi ormai insostenibili per via del caro-gasolio necessario ad azionare le pompe dei pozzi o per rifornirsi tramite autobotti. La situazione è critica in gran parte del territorio regionale: i pozzi artesiani sono in sofferenza e quelli a falda superficiale si stanno progressivamente prosciugando.

“Di fronte a un’emergenza così grave – sottolinea Coldiretti – serve un intervento strutturale e immediato, che includa il completamento e l’ammodernamento delle infrastrutture irrigue e il rinnovo degli accordi interregionali per l’approvvigionamento idrico”, conclude.

Foto Freepik