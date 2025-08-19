Bari, vetrine chiuse per Sephora: ma è solo un restyling

Vetrine chiuse, negozio aperto: si tratta di Sephora (in via Sparano) che in questi giorni si sta “rifacendo” il look. Lo ha annunciato lo stesso negozio con un cartello affisso all’esterno. “Siamo aperti – si legge – ci stiamo solo rifacendo il look”. Un modo per non intimorire i passanti, tra loro tanti turisti che stanno popolando la città in questi giorni di agosto, ma anche i tanti cittadini e cittadine che da tempo si affidano al marchio. Tante le serrande chiuse in passato nella via del commercio della città, ma non è questo il caso. Sephora resterà ancora nel capoluogo pugliese, in particolare in via Sparano. Non resta che attendere di scoprire come cambieranno gli interni.