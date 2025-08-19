MARTEDì, 19 AGOSTO 2025
Taralli e orecchiette venduti abusivamente, scatta il sequestro a Bari Vecchia

Blitz della Polizia annonaria questo pomeriggio

Pubblicato da: redazione | Mar, 19 Agosto 2025 - 18:08
19-08-25 sequestro Bari vecchia
  • 15 sec
villaggiodelgusto.com

Blitz della Polizia annonaria questo pomeriggio nel cuore di Bari Vecchia, dove gli agenti del settore Annonaria, Ecologia e Attività produttive – in coordinamento con la Stazione “San Nicola” dei Carabinieri – hanno sequestrato 151 chili di prodotti alimentari venduti senza autorizzazione.

L’operazione si è concentrata in strada Arco Basso. Qui i controlli hanno portato al sequestro di 360 confezioni tra taralli dolci e salati, pomodori secchi, orecchiette e altri formati di pasta secca, esposti su bancali senza nessuna autorizzazione. Oltre alla merce, gli agenti hanno posto sotto sequestro tre banchi di vendita, un carrello e alcune suppellettili.

Al termine dell’intervento, la Polizia locale ha elevato tre contestazioni per commercio abusivo su suolo pubblico – in base al Codice del commercio della Regione Puglia – e una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, prevista dall’articolo 20 del Codice della strada. La merce sequestrata, non deperibile e correttamente etichettata, sarà destinata ad associazioni ed enti caritatevoli.

