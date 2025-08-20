Torna l’incubo alga tossica a Bari e provincia. È quanto emerso dall’ultimo monitoraggio eseguito dall’Arpa Puglia secondo il quale, nelle prime due settimane del mese di agosto è stata rilevata discreta presenza sia a Molfetta, sia a Santo Spirito, in particolare nei pressi del lido lucciola. Scarsa, ma ugualmente presente, anche sulle coste del castello Santo Stefano, a Bari, nei pressi del lido Trullo e nel Foggiano. Le rilevazioni più abbondanti sono state registrate nei pressi dell’hotel Riva del Sole, lungo la strada che porta a Giovinazzo. Sebbene in quantità minori rispetto al mese precedente, complici anche le giornate maggiormente fresche per via dei temporali e del maestrale, l’alga ha colpito ancora con sintomi che vanno da vomito, diarrea, dolori agli arti, spasmi muscolari e difficoltà respiratorie. Tanti i cittadini che dopo una giornata al mare nelle zone indicate hanno avuto conseguenze con effetti che sono durati dalle 24 alle 48 ore a seconda dei casi. Non esistono rimedi immediati “contro” gli effetti dell’alga tossica, i sintomi, simili a quelli dell’influenza, devono fare il proprio corso, seppur è possibile alleviarli tramite l’ausilio di consigli medici. Secondo gli esperti è consigliabile monitorare le zone in cui l’alga è presente evitando di sostare sulla costa o di fare il bagno nei punti maggiormente critici.
Bari, torna l’incubo alga tossica: rilevata presenza sulla costa
Tanti i cittadini con i sintomi. L'ultimo monitoraggio dell'Arpa
