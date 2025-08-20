Bari, Arredissima al posto di Chateau d’Ax. Al via ricerca di personale

A fine agosto, Chateau d’Ax lascerà spazio (dopo 26 anni di attività) nello stesso stabile al nuovo marchio Arredissima. Che invece aprirà ad ottobre. Lo storico negozio sulla strada statale 96 chiuderà il 31 agosto e in questi giorni è in corso la svendita dei prodotti. “Nessun posto di lavoro si perderà – assicura però l’azienda – anzi, li raddoppieremo già all’apertura”. E ci sono anche indicazioni per l’anno prossimo: “Forse nel 2026 – spiegano – riapriremo in una superficie più piccola con un nuovo concept molto innovativo, Loft Chateau d’Ax, che integra bio-architettura e arredamento con un servizio completo di progettazione ed esecuzione dei lavori per la ristrutturazione di abitazioni e arredamento”.

Sono online gli annunci per la ricerca del personale per il nuovo store. In particolare Arredissima, attiva nella vendita di mobili per la casa, con 28 showroom attivi in tutta Italia, cerca nuovi arredatori e arredatrici. Sono indispensabili: esperienza di almeno due anni nella vendita o a contatto col pubblico, ottime capacità comunicative e di ascolto, attitudine commerciale e orientamento agli obiettivi, dimestichezza con gli strumenti informatici o predisposizione ad acquisirla in tempi rapidi e spirito pratico, determinazione e voglia di crescere

L’azienda offre contratto full-time CCNL Commercio (14 mensilità), stipendio fisso + provvigioni e premi mensili sui risultati (media di 50-60.000 € lordi / annui), clienti realmente interessati al tuo progetto d’arredo e appuntamenti prefissati, Formazione continua, anche tramite strumenti digitali; percorsi di crescita per chi vuole fare carriera e corso di formazione iniziale per imparare o affinare le competenze nella progettazione d’interni (Academy interna).

foto Facebook