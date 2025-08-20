Bari, porta a porta per i commercianti, Perlino: “Differenziata al 92%”

L’assessora al Clima, all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Elda Perlino, rende noto l’aggiornamento dei dati sulla raccolta porta a porta per le utenze non domestiche attiva in corso Vittorio Emanuele e nella zona del quartiere Umbertino: dall’introduzione del servizio, lo scorso 1° agosto, nel complesso sono state superate le 73 tonnellate di rifiuti raccolti dalle utenze interessate alla fase di start up.

Nello specifico, le quantità raccolte sono così divise per le diverse frazioni, per un totale di 73.680 chili:

organico 35.090 chili;

vetro 24.050 chili;

plastica 7.790 chili;

carta 680 chili;

indifferenziato 6.070 chili.

Grazie al nuovo sistema di raccolta, quindi, la quantità di rifiuti differenziati ha raggiunto quota 92%, a fronte dell’8% di frazione indifferenziata. L’avvio del porta a porta per 132 utenze non domestiche in corso Vittorio Emanuele e nel quartiere Umbertino, inoltre, fa riscontrare effetti significativi anche sui dati complessivi della raccolta in tutta la città. Nel mese di agosto, infatti, in coincidenza con l’introduzione del nuovo servizio, è stata registrata una crescita nella raccolta degli imballaggi di cartone di 15/20 tonnellate nelle prime due settimane del mese, e di 35 tonnellate la scorsa settimana di Ferragosto.

“Questi ultimi dati sono particolarmente incoraggianti, perché le utenze non domestiche coinvolte sono arrivate a differenziare il 92% dei rifiuti conferiti. Un numero incredibile, che comporta non solo benefici all’ambiente e al decoro urbano, ma anche l’abbattimento dei costi di smaltimento dell’indifferenziato in discarica. Evidenzio anche l’incremento di raccolta dei cartoni da imballaggio che, invece che essere smaltiti separatamente dalle attività commerciali negli appositi carrelli o in prossimità dei locali, finivano probabilmente nei cassonetti stradali dell’indifferenziato. Anche in questo caso, alla tutela dell’ambiente, si aggiunge oggi anche un reale risparmio economico derivante dal maggiore recupero del cartone, che è uno dei materiali più preziosi per i consorzi della filiera del recupero – sottolinea l’assessora Perlino -. Notevoli, inoltre, sono i numeri sulla raccolta dell’organico tra le utenze interessate dal nuovo servizio: organico che, su base cittadina, supera ormai stabilmente le 400 tonnellate a settimana. Tonnellate di rifiuti, dunque, finalmente sottratti al conferimento in discarica, differenziati e recuperati, con un abbattimento concreto dell’inquinamento dell’aria, del terreno, dell’acqua e delle falde.

I dati dei primi 20 giorni del porta a porta per le utenze non domestiche nella zona di start up, ci danno conferma dell’utilità e della necessità del percorso intrapreso, che proseguiamo nel confronto assiduo con gli operatori che sempre più convintamente aderiscono. Rassicuriamo tutti sul fatto che le singole istanze che ci giungono per introdurre modifiche al servizio sono all’attenzione di un gruppo tecnico per la valutazione, nei casi in cui sono dimostrate reali difficoltà logistiche dei singoli operatori. Il porta a porta delle utenze non domestiche è un servizio già consolidato in altre zone della città e, in questo mese, stiamo cercando di cucirlo su misura degli esercizi dell’Umbertino e di corso Vittorio Emanuele.

A vantaggio dei ristoratori, ci tengo a ricordarlo, ci sono anche le recenti novità normative in tema di conferimento degli imballaggi di carta e cartone, cartoni per liquidi, bicchieri in carta, vaschette, vassoi, tovagliette in carta e tovaglioli, che nella zona di start up possono essere raccolti ormai ogni giorno, a eccezione del martedì.

Concludo, infine, facendo il punto su un altro programma in corso, cui teniamo particolarmente: la ricollocazione e manutenzione delle postazioni di raccolta dei rifiuti, da parte di Amiu, nelle zone della città servite dalla raccolta stradale. A San Pasquale sono state completate le 49 sostituzioni delle campane del vetro e sono in fase di completamento le 550 di cassonetti nuovi di carta, plastica e indifferenziato. A settembre continueremo con le sostituzioni dei cassonetti stradali ammalorati con 200 nuovi, anche in considerazione del fatto che il quartiere Japigia sarà interessato dall’estensione del porta a porta”.