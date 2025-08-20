MERCOLEDì, 20 AGOSTO 2025
Bari, in corso protesta delle signore delle orecchiette. Impedito accesso in via Arco Basso

Dopo il blitz di ieri

Pubblicato da: redazione | Mer, 20 Agosto 2025 - 10:11
signore orecchiette protesta
  • 58 sec
villaggiodelgusto.com

E’ in corso una protesta delle signore delle orecchiette in via Dell’Arco Basso. Stanno incrociando le braccia e per di più stanno impedendo ai turisti l’accesso alla strada. Il disappunto nasce dopo il blitz della Polizia annonaria che ieri pomeriggio ha sequestrato 151 chili di prodotti alimentari venduti senza autorizzazione. E’ estranea alla manifestazione la signora Nunzia, che ha regolari autorizzazioni.

La Polizia locale ieri ha tra l’altro elevato tre contestazioni per commercio abusivo su suolo pubblico – in base al Codice del commercio della Regione Puglia – e una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, prevista dall’articolo 20 del Codice della strada. La merce sequestrata, non deperibile e correttamente etichettata, è stata destinata ad associazioni ed enti caritatevoli.

