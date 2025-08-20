Spaccio di droga nel nord Barese: due uomini e una donna arrestati

Qualche giorno fa, nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Trani hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani, due uomini di 24 e 22 anni e una donna di 21 anni, tutti residenti nella zona, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini preliminari ha convalidato l’arresto e adottato una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per i tre. L’attività trae origine da una serie di servizi di osservazione nei pressi di un’abitazione del centro storico di Bisceglie, dove era stato notato un insolito via vai di persone.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno bloccato e perquisito i tre soggetti rinvenendo – sia all’interno dell’abitazione che nei veicoli utilizzati per gli scambi illeciti (due automobili e uno scooter) – 565 grammi di hashish in panetti, circa 50 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale vario per il confezionamento e 870 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illegale. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

L’operazione rientra nell’ambito di una più ampia attività di contrasto allo spaccio di droga sul territorio, che nelle ultime settimane ha visto aumentare i controlli e i servizi di osservazione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale.