Bari, caos in via Dell’Arco Basso: aggredito Loconte. Donna incinta accusa malore

E anche il suo cameramen

Pubblicato da: redazione | Mer, 20 Agosto 2025 - 13:16
loconte orecchiette
  • 30 sec
villaggiodelgusto.com

Caos a Bari vecchia. Antonio Loconte, di Quinto Potere, e il suo cameraman sono stati aggrediti. E’ intervenuta la polizia e entrambi sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per le escoriazioni e il forte stato di agitazione.

Secondo quanto spiega Franco Scarpa che non ha assistito alla scena, ma presente qualche attimo dopo: “Alcune signore sosterrebbero che siano stati i giornalisti ad essere aggressivi, addirittura nei confronti di una donna incinta. Ho visto Loconte raccogliere personalmente da terra una stecchetta dei suoi occhiali e anche la telecamera che costa svariate migliaia di euro é stata resa inservibile e non credo siano danni che si sono cagionati da soli”.

Da questa mattina è in corso una protesta delle signore delle orecchiette in via Dell’Arco Basso. Stanno incrociando le braccia e per di più stanno impedendo ai turisti l’accesso alla strada. Il disappunto nasce dopo il blitz della Polizia annonaria che ieri pomeriggio ha sequestrato 151 chili di prodotti alimentari venduti senza autorizzazione. E’ estranea alla manifestazione la signora Nunzia, che ha regolari autorizzazioni.

 

 

 

 

Foto Franco Scarpa Facebook

