Chianche rotte a Bari Vecchia, al via i lavori di sostituzione

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che continuano gli interventi di sostituzione delle basole danneggiate in alcune strade e piazze di Bari vecchia, nell’ambito dell’accordo quadro sui ‘Lavori di manutenzione ordinaria di durata triennale a tutela della pubblica incolumità per interventi di emergenza delle strade e marciapiedi e piazze della città di Bari’.

Gli interventi, partiti a ottobre scorso, hanno interessato negli ultimi giorni moltissime zone del centro storico: via Venezia, piazza San Nicola (zona Basilica San Nicola), piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, via Nuccio Serra (zona Castello Svevo), piazza della Libertà, largo San Sabino, via Federico Di Svevia, strada Amendoni (in prossimità del monumento dedicato a Michele Fazio), Vico II San Francesco della Scarpa, lungomare Imperatore Augusto.

“A Bari Vecchia prosegue il programma di interventi di sistemazione delle basole, molto richiesti dai residenti, avviato lo scorso autunno in condivisione con la Soprintendenza – ha dichiarato Domenico Scaramuzzi -. Il calendario dei lavori è molto flessibile e dinamico, perché rispondiamo alle sollecitazioni e alle segnalazioni che ci giungono da cittadini, residenti, operatori e turisti, che a migliaia attraversano ogni giorno il nostro bellissimo centro storico. Ricordo che gli interventi sono calibrati sulla base delle basole da sostituire. L’azienda incaricata, infatti, si occupa dello smontaggio e del ricollocamento in quota della pavimentazione, insieme alla sostituzione delle basole danneggiate. Il materiale impiegato per la sostituzione ha uguali dimensioni, finitura e colorazione delle basole esistenti, in modo da non alterare in nessun modo lo stato dei luoghi. La stessa tecnica viene utilizzata anche nei luoghi, come piazza San Nicola, in cui la pavimentazione è costituita da sanpietrini, e sui marciapiedi del lungomare che costeggiano Bari Vecchia. Questi piccoli cantieri ci consentono di mettere subito in sicurezza le aree danneggiate e tutelare la bellezza dei nostri centri storici. Ci tengo a sottolineare, infatti, che importanti interventi interessano anche il centro storico di Carbonara, dove, dallo scorso aprile, sono partiti i lavori di riassetto viario e riqualificazione delle basole di corso Vittorio Emanuele, via Palmento e della viabilità intorno a piazza Massari”.