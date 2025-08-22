VENERDì, 22 AGOSTO 2025
Bari, nuove luci sulla complanare di Torre a Mare

Intervento atteso dai residenti

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Agosto 2025 - 08:37
Ripristinata l’illuminazione pubblica in corrispondenza dei sottopassi di via Coppa di Bari e sulla complanare ovest della SS16, nel quartiere Torre a Mare!

Dopo diverse settimane di buio, due arterie stradali fondamentali per la mobilità dei residenti verso Noicattaro e viceversa, tornano finalmente ad essere illuminate e, soprattutto, più sicure.

“Un risultato importante per la nostra comunità: rispondere concretamente alle segnalazioni dei cittadini è per me motivo di grande soddisfazione. Continuiamo a lavorare insieme per una Torre a Mare sempre più vivibile e sicura”, commenta il consigliere comunale Lorenzo Leonetti.

