Bari, nuove luci sulla complanare di Torre a Mare

Ripristinata l’illuminazione pubblica in corrispondenza dei sottopassi di via Coppa di Bari e sulla complanare ovest della SS16, nel quartiere Torre a Mare!
Dopo diverse settimane di buio, due arterie stradali fondamentali per la mobilità dei residenti verso Noicattaro e viceversa, tornano finalmente ad essere illuminate e, soprattutto, più sicure.
“Un risultato importante per la nostra comunità: rispondere concretamente alle segnalazioni dei cittadini è per me motivo di grande soddisfazione. Continuiamo a lavorare insieme per una Torre a Mare sempre più vivibile e sicura”, commenta il consigliere comunale Lorenzo Leonetti.