Bari, ufficiale anche l’arrivo di Mirko Antonucci

Seconda ufficialità di giornata per il Bari: dopo Castrovilli è la volta di Mirko Antonucci. Classe 1999, originario di Roma, Antonucci nasce calcisticamente nel vivaio giallorosso, dove debutta in Serie A nel 2018. Da lì una carriera che lo ha visto vestire maglie importanti tra Italia ed estero: Pescara, Cittadella, Roma, fino all’esperienza in Portogallo con il Vitoria de Setubal. Negli ultimi due anni ha giocato nello Spezia, collezionando presenze in Serie B e portando qualità e duttilità alla squadra ligure.

Antonucci giunge a Bari dallo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto e vestirà la maglia numero 16. Trequartista e all’occorrenza esterno offensivo, Antonucci può rappresentare una pedina preziosa nello scacchiere tattico di mister Fabio Caserta, alla ricerca di maggiore imprevedibilità in fase offensiva. Il nuovo acquisto si è già aggregato ai compagni e sarà a disposizione per il prossimo match di campionato.

Foto Ssc Bari﻿