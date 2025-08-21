GIOVEDì, 21 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,233 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,233 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, ufficiale anche l’arrivo di Mirko Antonucci

L'ex Spezia vestirà la maglia biancorossa con il numero 16

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Gio, 21 Agosto 2025 - 18:30
antin
  • 13 sec
villaggiodelgusto.com

Seconda ufficialità di giornata per il Bari: dopo Castrovilli è la volta di Mirko Antonucci. Classe 1999, originario di Roma, Antonucci nasce calcisticamente nel vivaio giallorosso, dove debutta in Serie A nel 2018. Da lì una carriera che lo ha visto vestire maglie importanti tra Italia ed estero: Pescara, Cittadella, Roma, fino all’esperienza in Portogallo con il Vitoria de Setubal. Negli ultimi due anni ha giocato nello Spezia, collezionando presenze in Serie B e portando qualità e duttilità alla squadra ligure.

Antonucci giunge a Bari dallo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto e vestirà la maglia numero 16. Trequartista e all’occorrenza esterno offensivo, Antonucci può rappresentare una pedina preziosa nello scacchiere tattico di mister Fabio Caserta, alla ricerca di maggiore imprevedibilità in fase offensiva. Il nuovo acquisto si è già aggregato ai compagni e sarà a disposizione per il prossimo match di campionato.

Foto Ssc Bari﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Trasporto pazienti Quarto di Palo, Comune...

Il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e il Commissario Straordinario della...
- 21 Agosto 2025
Turismo

Puglia, un milione di euro per...

Dal 22 agosto i Comuni pugliesi potranno presentare le proprie proposte...
- 21 Agosto 2025
Cultura , Eventi

Musica nelle piazze e nei parchi,...

Musica nelle piazze, nei parchi e sul lungomare, nel capoluogo pugliese...
- 21 Agosto 2025
Dalla città

Bari, pranzo da 34 euro e...

Un pranzo da 34 euro e 50 centesimi si è trasformato...
- 21 Agosto 2025