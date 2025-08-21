GIOVEDì, 21 AGOSTO 2025
Ufficiale: Bari, Gaetano Castrovilli torna in biancorosso

Il centrocampista, campione d’Europa 2021, torna al Bari firmando fino al 2026

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Gio, 21 Agosto 2025 - 17:26
6299-5qi3At9ZE278u8vZbhT1
  • 12 sec
villaggiodelgusto.com

Ora c’è anche l’ufficialità: Gaetano Castrovilli torna ad indossare la maglia biancorossa. La SSC Bari ha annunciato l’acquisizione a titolo definitivo del centrocampista pugliese classe 1997, che vestirà la maglia numero 4 con un contratto sino a giugno 2026. Il giocatore sarà subito a disposizione di mister Caserta e della squadra per affrontare la nuova stagione.﻿

Castrovilli è un prodotto delle giovanili biancorosse, cresciuto tra Minervino Murge e la prima Squadra del Bari, dove esordisce nel 2015 a 18 anni. Dopo 12 presenze con i biancorossi, passa alla Fiorentina nel 2017, dove disputa 131 partite segnando 14 gol e fornendo 10 assist, indossando la maglia numero 10, storica di Antognoni e Baggio.

Il centrocampista ha maturato esperienza anche in prestito alla Cremonese (55 presenze, 6 gol e 8 assist) e successivamente alla Lazio e al Monza. Con la Nazionale maggiore ha conquistato il titolo di Campione d’Europa nel 2021 sotto la guida di Roberto Mancini.

Foto Ssc Bari﻿

