Bari, l’incontro tra Silvia e Leccese dopo la denuncia della mamma

“Un’altra emozione vissuta per Silvia. Ringrazio il sindaco Vito Leccese per la sua sensibilità e la sua disponibilità ad ascoltarci, ad ascoltarla e a metterci la faccia, cosa a mio parere per niente scontata. La voce di Silvia, oggi, era l’eco di tante altre voci. Ancora una volta devo darle ragione quando dice: “mamma almeno la mia disabilità serve a qualcosa”. Così la mamma della ragazzina disabile questa mattina dopo aver incontrato il sindaco, in seguito alla sua denuncia su quanto accaduto qualche giorno fa nello stadio San Nicola.