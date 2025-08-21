“Un’altra emozione vissuta per Silvia. Ringrazio il sindaco Vito Leccese per la sua sensibilità e la sua disponibilità ad ascoltarci, ad ascoltarla e a metterci la faccia, cosa a mio parere per niente scontata. La voce di Silvia, oggi, era l’eco di tante altre voci. Ancora una volta devo darle ragione quando dice: “mamma almeno la mia disabilità serve a qualcosa”. Così la mamma della ragazzina disabile questa mattina dopo aver incontrato il sindaco, in seguito alla sua denuncia su quanto accaduto qualche giorno fa nello stadio San Nicola.
Bari, l’incontro tra Silvia e Leccese dopo la denuncia della mamma
Dopo quanto accaduto allo stadio
