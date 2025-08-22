Bari, chiedono soldi per fare “rientrare” i residenti a casa: la denuncia

“Episodio al limite dell’incredibile: ormai da circa un mese in via De Romita all’altezza dei civici 6,8 e 5 stazionano nelle ore serali orde di ragazzini/e di massimo 13 anni che creano con le loro intemperanze che si protraggono ben oltre la mezzanotte problemi ai residenti”. A parlare è una residente che denuncia ancora problemi nelle notti dell’Umbertino.

“Gridano in continuazione, impediscono il parcheggio delle auto e se protesti come nel mio caso ti raschiano la fiancata, si siedono davanti ai portoni impedendomi l’ingresso. Ebbene ieri sera hanno minacciato fisicamente una residente di non farla entrare nel suo portone se non avesse pagato, una cosa assurda. È stata chiamata la polizia, che ha raccolto la denuncia degli inquilini del civico 5. Ora mi chiedo ma i genitori di questi ragazzini dove sono? Non si chiedono perché a notte fonda non sono a casa? Non siamo più padroni di entrare ed uscire di casa. Siamo senza parole oltre che preoccupati per la nostra incolumità”.