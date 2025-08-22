VENERDì, 22 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,248 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,248 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, chiedono soldi per fare “rientrare” i residenti a casa: la denuncia

Gruppi di ragazzini stanno creando problemi nell'Umbertino: danneggiate anche le auto

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Agosto 2025 - 17:47
polizia
  • 19 sec
villaggiodelgusto.com

“Episodio al limite dell’incredibile: ormai da circa un mese in via De Romita all’altezza dei civici 6,8 e 5 stazionano nelle ore serali orde di ragazzini/e di massimo 13 anni che creano con le loro intemperanze che si protraggono ben oltre la mezzanotte problemi ai residenti”. A parlare è una residente che denuncia ancora problemi nelle notti dell’Umbertino.

“Gridano in continuazione, impediscono il parcheggio delle auto e se protesti come nel mio caso ti raschiano la fiancata, si siedono davanti ai portoni impedendomi l’ingresso. Ebbene ieri sera hanno minacciato fisicamente una residente di non farla entrare nel suo portone se non avesse pagato, una cosa assurda. È stata chiamata la polizia, che ha raccolto la denuncia degli inquilini del civico 5. Ora mi chiedo ma i genitori di questi ragazzini dove sono? Non si chiedono perché a notte fonda non sono a casa? Non siamo più padroni di entrare ed uscire di casa. Siamo senza parole oltre che preoccupati per la nostra incolumità”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Esponente del clan Strisciuglio evade dal...

È Marino Massari, di 35 anni, ritenuto espressione del clan mafioso...
- 22 Agosto 2025
Dalla città

Bari, chiedono soldi per fare “rientrare”...

"Episodio al limite dell'incredibile: ormai da circa un mese in via...
- 22 Agosto 2025
Politica

Regionali in Puglia, Melchiorre: “Decaro vuole...

 "Le parole di Decaro sembrano quelle di un osservatore esterno, quasi...
- 22 Agosto 2025
Attualità

Notte della Taranta, le informazioni sul...

In vista delle prove generali del 22 agosto e del Concertone finale de La...
- 22 Agosto 2025