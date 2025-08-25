MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Ruota panoramica avvolta dai fuochi di artificio. A Bari la mania dei ‘botti’ non si placa

In città ormai è da sempre una costante

Pubblicato da: redazione | Lun, 25 Agosto 2025 - 08:41
fuochi di artificio
  • 34 sec
villaggiodelgusto.com

Il video è pubblicato dal Comitato Salvaguardia Quartiere Umbertino e dimostra ancora una volta che a Bari la mania dei fuochi di artificio non si riesce a fermare.. Neanche nel cuore del centro cittadino.

In città ormai è quasi una costante. E non ci sono distinzioni di quartieri e piazze. Da piazza del Redentore a piazza Risorgimento. Dal Libertà a Poggiofranco. La lista è infinita. I giovanissimi (e non) che esplodono fuochi d’artificio, tra la gente, in luoghi tra l’altro affollati, come possono esserlo le piazze, sono ovunque. Se si scorrono le cronache degli ultimi mesi e degli ultimi anni si nota come quanto accaduto solo poche ore fa non sia un caso isolato, tutt’altro. È notizia giornaliera.

Sicuramente potrebbe essere un compito non facile, né per le forze dell’ordine, né per la polizia locale, che fanno i conti ogni giorno con risorse limitate e con una sfida difficile, fronteggiare o limitare tali comportamenti. Comportamenti dettati da motivi ignoti. Ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un modo un po’ kitsch di festeggiare compleanni, comunioni, cresime, anniversari, matrimoni, laure. Insomma, non si perde nessuna occasione per sparare.

