Bari e i trasporti “eccezionali” sulla tangenziale

Gli incontri "estivi"

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Agosto 2025 - 11:39
Valigie e contenitori sistemati quasi a coprire la visuale. Ecco come si viaggia sulla tangenziale di Bari, all’altezza di Poggiofranco. La foto di un lettore testimonia lo scarso rispetto delle regole della strada e della sicurezza.

