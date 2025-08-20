MERCOLEDì, 20 AGOSTO 2025
Bari, marciapiedi dissestati e allagamenti: la denuncia

In corso Alcide de Gasperi

Pubblicato da: redazione | Mer, 20 Agosto 2025 - 15:05
Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Municipio 2 denuncia con fermezza l’ennesima vergogna che vivono i cittadini del nostro territorio. “Qui siamo in corso Alcide de Gasperi ad angolo con via Lonigro dove troviamo marciapiedi dissestati e abbandonati, con il rischio concreto che la gente inciampi e cada ogni giorno. Una situazione che peggiora con la pioggia: l’acqua, invece di defluire, finisce dentro i locali commerciali, causando danni e disagi a chi lavora onestamente.  È intollerabile che l’amministrazione, pur conoscendo da tempo questa condizione, resti immobile senza garantire sicurezza e rispetto ai cittadini e ai commercianti. Dopo anni di segnalazioni, non servono più promesse: servono fatti, interventi immediati e concreti. Noi vigileremo con la speranza che mai nessuno si possa fare male”.

