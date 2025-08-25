MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Bari, ragazzini ‘molesti’ nell’Umbertino. I residenti chiedono interventi delle autorità

"Minorenni che si sentono padroni di spazi pubblici e agiscono indisturbati confidando nella impunità"

Pubblicato da: redazione | Lun, 25 Agosto 2025 - 12:39
Dopo il caso di via De Romita dove nelle ore serali orde di ragazzini/e di massimo 13 anni che creano con le loro intemperanze problemi a chi quelle strade le vive, ora i residenti chiedono l’intervento delle istituzioni. A parlare è il Comitato di Salvaguardia Zona Umbertina.

“Per non dimenticare ricordiamo quanto avvenuto a inizio estate nel giardino degli aquiloni. Quante analogie con i recenti gravissimi episodi segnalati in via De Romita (nota per “alcuni” anche come “via del piscio”). Minorenni che si sentono padroni di spazi pubblici e agiscono indisturbati confidando nella impunità. Siamo forse alla emulazione di comportamenti devianti?

Nel caso  ricordato – si legge nel post – vi fu una presa di posizione da parte delle istituzioni. Ci auguriamo che anche per quanto sta avvenendo nell’Umbertino ci sia la dovuta attenzione da parte delle autorità. I comportamenti devianti vanno contrastati sul nascere. Non si può lasciare che attecchiscano alimentando e alimentandosi in un ambito territoriale ove già la illegalità predomina sotto diversi aspetti (dalla vendita di alcolici dopo orario di legge, alle occupazioni di suolo pubblico, dall’inquinamento acustico notturno alle gimkane dei motorini sui giardini e così via)”.

