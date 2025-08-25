MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,320 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,320 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Strade dissestate e buche, l’odissea per chi viaggia in monopattino a Bari

La denuncia: "Rischiamo la vita ogni giorno"

Pubblicato da: Francesca Emilio | Mar, 19 Agosto 2025 - 17:14
buche monopattini
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Strade dissestate e “voragini” con buche, percorsi a slalom e il timore di “essere sbalzati” via. È così che viaggiano i cittadini che percorrono le strade della città in monopattino. Una problematica che riguarda anche chi transita in bici, già denunciata nel corso degli anni, che però sembra non placarsi e risulta maggiormente critica nelle zone periferiche della città. A denunciarlo sono proprio alcuni cittadini che nonostante molti lavori siano stati effettuati, lamentano ancora criticità.

“Lungo alcune strade è difficile transitare – spiega un residente a Bari centro – con il monopattino si rischia praticamente la propria vita. Bisogna fare lo slalom tra le buche, oltre che tra le auto che spesso viaggiano incuranti. Non tutta la città è fornita di piste ciclabili e in alcuni punti, anche se ci sono, è necessario percorrere tratti su strada per raggiungere le proprie mete. La situazione maggiormente critica è nelle strade limitrofe, lontane dal centro, anche se non mancano disagi anche in alcune vie maggiormente trafficate. È un rischio che si corre ogni giorno, pur di non prendere l’auto, ma mi aspetto più manutenzione”, conclude. Parole a cui fanno eco quelli di altri, dalle periferie. “Mi capita spesso di percorrere con il monopattino alcune zone di Palese, San Pio e San Paolo, zona aeroporto, inutile dire che le strade sono un colabrodo – spiega una cittadina – il rischio di cadere è alto, ma sembra non importi. La città non è attrezzata per i monopattini, prima di permettere un utilizzo così massiccio dovevano essere riqualificate molte strade. Speriamo non accada mai nulla di grave”, conclude.

Foto repertorio

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Rifiuti lanciati dalle auto: pene più...

Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore in Italia una...
- 25 Agosto 2025
Attualità

Caro prezzi scuola, a Bari torna...

Caro prezzi scuola, anche quest'anno sembrano non scendere i costi dei...
- 25 Agosto 2025
Cultura

Bisceglie si accende con ‘Libri nel...

Dal 29 al 31 agosto il centro storico di Bisceglie ospiterà...
- 25 Agosto 2025
Attualità

Modugno, via al cantiere per la...

Sono iniziate le operazioni di demolizione del cavalcavia di Modugno, a...
- 25 Agosto 2025