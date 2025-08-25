Bari e l’inizio della scuola, residenti del San Paolo chiedono interventi alle strutture

A pochi giorni dall’inizio della scuola i residenti del quartiere San Paolo chiedono all’amministrazione comunale di interessarsi alle loro strutture scolastiche. Scrivono un post dettagliato sul gruppo “Quartiere San Paolo, la Rinascita” visto che, fra poco meno di un mese ci sarà l’avvio del nuovo anno scolastico 2025/2026 e “sorgeranno da parte dei cittadini le “solite segnalazioni” in materia di decoro, pulizia, ordine pubblico, e problemi logistici/infrastrutturali in riferimento ai complessi scolastici”

Chiedono e propongono al al municipio, “di interessarsi e di eseguire interventi ordinari come:

• Pulizia dei perimetri esterni di ogni complesso scolastico situato sul quartiere (diserbamento, lavaggio marciapiedi e disinfezione);

• Riparazione dei marciapiedi dei perimetri esterni dei complessi scolastici, dove ce n’è bisogno (cordoli e pavimentazione, rampe e altro);

• Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale perimetrale ai complessi scolastici (strisce pedonali sbiadite/cancellate, zone di sosta bus scolastici e auto);

• Organizzazione e richiesta d’intervento e presidio della Polizia Locale all’entrata e uscita degli alunni per ogni complesso scolastico.

Rivolgiamo un appello anche ai dirigenti scolastici dei vari complessi e comprensori – si legge ancora – sperando che questo post venga letto anche da loro e sperando nel loro impegno e nella loro volontà ad interessarsi dei problemi interni a gli edifici scolastici (problemi strutturali e infrastrutturali, diserbamento, e altri ed eventuali) e procedere con le opportune segnalazioni, tramite i loro canali diretti con il comune, a finché ci siano meno intoppi possibili per un inizio anno scolastico sereno e organizzato. Prevenire è meglio che curare, crediamo che questi interventi, siano fattibili e possibili, in modo da dare un contributo concreto alla cittadinanza”.