Regionali in Puglia, il Pd: “Pronti a portare la candidatura di Decaro al tavolo della coalizione”

“La segreteria regionale del Partito Democratico ha accolto con favore la disponibilità di Antonio Decaro – seppur con riserva – a candidarsi alla guida della Regione. È una notizia positiva per l’intero Pd. Ora siamo pronti a portare questa candidatura al tavolo della coalizione. Spetta alla politica ora il compito di sciogliere i nodi e costruire l’unità. Nei prossimi giorni avvieremo un confronto serrato tra tutte le forze progressiste, per dare vita insieme e con coraggio a un percorso comune”. Lo dichiara il segretario regionale del Partito Democratico Domenico De Santis a conclusione della segreteria dei dem che si è riunita stasera per affrontare il tema della candidatura dell’europarlamentare e il veto da lui posto sulle candidature a consiglieri del governatore uscente, Michele Emiliano (Pd) e dall’ex presidente Nichi Vendola (Avs).

“I governi di Vendola ed Emiliano hanno cambiato il destino della Puglia – ha detto De Santis – Una Regione che sembrava marginale e che invece, da vent’anni, vive una stagione straordinaria”. “Non possiamo permetterci di ripetere gli errori del 2022. La divisione ci è costata cara: ha consegnato il Paese alla destra. La nostra forza è l’unità, non la frammentazione. E questo vale per il Pd come per tutto il campo progressista”. “Le scelte che riguardano il Pd saranno prese nei nostri organismi, come è giusto che sia. Sul rinnovamento abbiamo già espresso una posizione chiara e unanime in Direzione regionale: liste rinnovate, con spazio a giovani e donne, fuori i consiglieri uscenti con pendenze giudiziarie, e basta anche con chi pensa al Pd come a un autobus da prendere solo per farsi eleggere”. “Crediamo che insieme possiamo fare ancora di più. Perché – conclude De Santis – è solo il lavoro collettivo, non quello individuale, a renderci credibili”.