Bari, viale Unità d’Italia come una pista da corsa: “Subito dissuasori”

Dopo il grave incidente dei giorni scorsi

Pubblicato da: redazione | Mer, 27 Agosto 2025 - 12:21
  2 min
Il grave incidente avvenuto qualche giorno fa in viale Unità d’Italia dove una donna è stata travolta da uno scooter, ha riproposto il problema della sicurezza della viabilità in un tratto di strada ritenuto pericoloso.

Il consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio 2, Onofrio De Giglio, con una pec inviata al Sindaco, al Presidente del Municipio e alla Polizia locale, ha chiesto l’adozione di misure di sicurezza urgenti per scongiurare ulteriori e gravi incidenti, mediante l’installazione di dissuasori di velocità o sistemi di rilevamento della velocità.

“Viale Unità d’Italia e viale della Repubblica – precisa De Giglio -rappresentano un “invito” per automobilisti e centauri a spingere sull’acceleratore creando non pochi problemi ai pedoni che attraversano sulle strisce e sono costretti a slalom pr evitare spiacevoli inconvenienti. In passato, alla luce di altri incidenti, erano stati disposti controlli mirati per prevenire il fenomeno dell’eccesso di velocità. A tale misura provvisoria doveva seguire probabilmente una più strutturale, come i dissuasori, ma tutto ciò non è avvenuto. Come al solito ci ritroviamo a fronteggiare i problemi quando accadono gli incidenti. Per tale ragione – continua il consigliere municipale – chiedo in primis al Presidente del Municipio di farsi portavoce di tale esigenza nell’interesse della comunità che rappresenta nell’auspicio che possa esercitare il suo ruolo per sollecitare l’adozione di adeguate misure di salvaguardia.  Un intervento reso ancor più necessario in vista della riapertura delle scuole nonché dei servizi del Municipio accessibili da parte di gente anziana e disabili”.

