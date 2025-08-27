Cadavere trovato nel nord Barese. Si tratta di un uomo di 53 anni

Il cadavere di un uomo di 53 anni è stato trovato nella tarda mattinata di oggi in via Cagnano a Bitonto, in provincia di Bari.

La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, avrebbe delle ferite alla testa. Sull’accaduto indagano gli agenti di polizia che al momento non escludono alcuna pista investigativa. A chiarire quanto accaduto sarà l’autopsia. Il ritrovamento del corpo è stato successivo a una segnalazione arrivata al 118 e il personale sanitario ha poi allertato il commissariato cittadino.