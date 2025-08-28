GIOVEDì, 28 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,396 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,396 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Altre truffe ad anziani nel Nord Barese: rubati soldi e gioielli

L'allarme dei carabinieri - VIDEO

Pubblicato da: redazione | Gio, 28 Agosto 2025 - 08:36
foto freepik
  • 3 min
villaggiodelgusto.com

Negli ultimi giorni si sono purtroppo verificati nuovi casi di truffe ai danni di persone anziane. Si tratta di episodi che confermano quanto questo fenomeno, subdolo e odioso, continui a colpire le fasce più vulnerabili della popolazione e non tenda ad attenuarsi nonostante le diverse campagne di sensibilizzazioni messe in atto.

Solo nella giornata di ieri, sul territorio della Bat si sono registrati due gravi episodi – ad Andria e a San Ferdinando di Puglia – in cui gli anziani hanno consegnato ai truffatori cospicue somme di denaro e gioielli custoditi all’interno delle proprie abitazioni.

I Carabinieri invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a non lasciarsi ingannare da individui senza scrupoli che, con raggiri sempre più raffinati, cercano di carpire denaro o oggetti di valore. Spesso i truffatori si presentano come finti appartenenti alle Forze dell’Ordine, tecnici di società di servizi, impiegati comunali o addirittura parenti in difficoltà.

Da tempo l’Arma dei Carabinieri sta mettendo in guardia i cittadini attraverso un’importante campagna di sensibilizzazione soprattutto in favore e a tutela delle persone anziane.

Ecco alcuni consigli che vanno sempre ricordati:

  • ATTENZIONE A: offerte all’apparenza assai vantaggiose. È facile che si tratti di una truffa. Le truffe possono essere perpetrate in diverse modalità: di persona, al telefono, per posta e anche via Internet. Si può essere fermati per strada, si può ricevere una visita a casa, si può venire contattati con i più diversi sistemi.
  • DIFFIDARE DELLE APPARENZE E NON FARSI DISTRARRE: i truffatori si presentano con un aspetto rassicurante. Sono persone distinte e cordiali che cercano di conquistare la vostra simpatia.
  • NON APRIRE MAI LA PORTA AGLI SCONOSCIUTI: Controllate dallo spioncino e ricorrete alla catenella, se è proprio necessario aprire. Tecnici del gas o della luce, impiegati delle Poste o del Comune non si presentano a casa senza preavviso e non riscuotono bollette.
  • PARLATE CON FAMILIARI E VICINI: condividere informazioni e segnalazioni è un modo efficace per ridurre i rischi.
  • NON FIDARSI DEL SOLO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO: Chiamate anche il 112, attivo 24 ore su 24!
  • RICORDARSI CHE LE FORZE DELL’ORDINE NON CHIEDONO MAI DENARO PER ASSISTERE I CITTADINI!

Le truffe agli anziani non sono solo un reato, ma una ferita sociale che colpisce la fiducia e la serenità di chi ha diritto a vivere in sicurezza. I Carabinieri continueranno a svolgere attività di prevenzione, ma la collaborazione dei cittadini resta fondamentale.

Ricordiamo – sottolineano i Carabinieri – che la prima difesa è la prudenza. Non abbiate timore di chiamarci.”

 

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Lavoro

Adisu Puglia, dal primo settembre personale...

Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil comunicano la proclamazione dello...
- 28 Agosto 2025
Dalla città

A Bari torna l’aperitivo ecologico: birra...

Dopo il successo del primo appuntamento, domani – venerdì 29 agosto...
- 28 Agosto 2025
Eventi , Sport

Ronaldinho a Barletta, è febbre da...

L’attesa è finita: Ronaldinho è atterrato a Bari e ha subito...
- 28 Agosto 2025
Attualità

Tommy Parisi e il caso del...

Dopo due anni di silenzio, sul profilo Facebook di Tommy Parisi...
- 28 Agosto 2025