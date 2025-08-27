Giorgia sceglie ancora la Puglia. Gira il video del suo “Golpe” a Galatina

Sotto una pioggia (artificiale) e davanti a tanti curiosi questo pomeriggio la cantante Giorgia ha girato a galatina le scene del videoclip di “Golpe”. Il brano scritto è stato scritto da Calcutta e Davide Petrella, con produzione di Dardust, ed è in uscita a settembre. Sarà un preludio al suo album previsto tra ottobre e novembre 2025. Giorgia ha danzato con il suo compagno, coreografo e ballerino, Emanuel Lo.

Il legame tra l’artista e la Puglia non è una novità. La cantante ha scelto il borgo salentino anche per aprire un bistrot. Stando alle prime immagine la cantante si esibisce nel video con un lungo abito bianco sul sagrato della Chiesa madre dei Santi Pietro e Paolo.