Salvata al largo di Santa Maria di Leuca una tartaruga “Caretta Caretta”

Aveva evidenti difficoltà natatorie, presumibilmente a seguito di ingerimento di rifiuti plastici o vittima di attività di pesca illegale

Pubblicato da: redazione | Gio, 28 Agosto 2025 - 11:06
28082025_102024_Diapositiva2
  • 51 sec
villaggiodelgusto.com

Nelle scorse ore, nelle acque antistanti della Baia di Santa Maria di Leuca, l’equipaggio del Battello Veloce BSO 135 della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli è intervenuto per il salvataggio di un esemplare di tartaruga marina della specie Caretta Caretta, rinvenuta in evidenti difficoltà natatorie, presumibilmente a seguito di ingerimento di rifiuti plastici o vittima di attività di pesca illegale.

L’animale, recuperato a bordo dai militari con tutte le cautele necessarie, è stato poi consegnato ai volontari del WWF e di Legambiente, che hanno provveduto a garantirne il trasporto presso il centro specializzato Osservatorio Faunistico Provinciale di Calimera (LE), dove riceverà le cure veterinarie necessarie al suo pieno recupero.

L’intervento si colloca nell’ambito dei servizi di pattugliamento e di vigilanza pianificata dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, che assicura quotidianamente la presenza dei mezzi del Corpo lungo tutto il litorale pugliese.

La Guardia di Finanza, quale Polizia del mare svolge anche un ruolo cruciale nella tutela dell’habitat naturale e della biodiversità marina, contribuendo alla salvaguardia di specie protette come la tartaruga Caretta Caretta, simbolo del nostro mare Mediterraneo.

Con azioni come questa, la componente aeronavale del Corpo conferma la propria presenza in mare senza soluzione di continuità al servizio della collettività, a difesa della legalità, dell’ambiente e del patrimonio naturale comune.

