MERCOLEDì, 27 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,374 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,374 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Traffico e disagi in autostrada: “Servono indennizzi”

Assoutenti interviene sul caso dell’incidente che ha coinvolto un’autocisterna sulla A1

Pubblicato da: redazione | Mer, 27 Agosto 2025 - 18:47
Traffico Autostrada Mr
  • 53 sec
villaggiodelgusto.com

Quanto accaduto in queste ore sulla A1 – la principale dorsale autostradale che collega il Paese da nord a sud – ha creato immensi disagi agli automobilisti, nel pieno dell’estate e su una arteria cruciale per milioni di cittadini e per il trasporto di merci. Lo afferma Assoutenti, intervenendo sul caso dell’incidente che ha coinvolto un’autocisterna rendendo necessaria la chiusura di un intero tratto di autostrada per diverse ore e in entrambe le direzioni di marcia

“Episodi di questo tipo riaprono il tema dell’equità tariffaria in caso di interruzioni o forti rallentamenti lungo la rete autostradale – afferma il presidente Gabriele Melluso – A luglio l’Autorità di Regolazione dei Trasporti avrebbe dovuto emanare un provvedimento sul cashback autostradale, ma ad oggi tale misura non è ancora stata adottata. Per questo come Assoutenti proponiamo l’apertura di un tavolo urgente di confronto con tutte le associazioni dei consumatori e gli enti competenti per valutare forme di ristoro, come cashback o riduzioni del pedaggio, che possano garantire un equo trattamento agli utenti in caso di gravi disagi. Forme di ristoro e indennizzo automatico paragonabili a quelle in vigore nel settore aereo, dove i passeggeri ottengono una compensazione in caso di disservizi”.

“Il nostro obiettivo non è puntare il dito, ma collaborare per trovare soluzioni concrete che rafforzino la tutela degli automobilisti e migliorino la qualità complessiva del servizio” – conclude Melluso.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Bari, sfiorata terza rissa in poche...

Si è sfiorata la terza rissa in tre giorni a Bari...
- 27 Agosto 2025
Attualità

Giorgia sceglie ancora la Puglia. Gira...

Sotto una pioggia (artificiale) e davanti a tanti curiosi questo pomeriggio...
- 27 Agosto 2025
Cultura

Processioni, cortei, musica e spettacoli: è...

Capurso si prepara ad accogliere la Festa Grande in onore della Madonna del Pozzo,...
- 27 Agosto 2025
Segnalato da voi

Furto in un garage a Bari,...

Amaro risveglio per una cittadina barese che questa mattina ha scoperto...
- 27 Agosto 2025