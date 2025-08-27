MERCOLEDì, 27 AGOSTO 2025
Scuola, in arrivo fondi per territori colpiti da sisma: risorse per docenti e personale

Firmato il decreto

Pubblicato da: redazione | Mer, 27 Agosto 2025 - 18:49
Nuovi fondi in arrivo per garantire scuole pienamente funzionanti nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e del 2017. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che dispone l’assegnazione di risorse aggiuntive per l’anno scolastico 2025/2026.

Le misure riguardano i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo interessati dal sisma, oltre ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno a Ischia, colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017. Il provvedimento prevede l’attivazione di posti “in deroga” per docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, così da rafforzare gli organici scolastici. Già nel 2023 i fondi erano stati incrementati, passando da circa 2,4 milioni a oltre 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, con la conferma di 2,4 milioni per il 2029.

“Con questo intervento incrementiamo le risorse disponibili, permettendo agli Uffici Scolastici Regionali di attivare ulteriori posti di docenti, personale ATA e dirigenti scolastici, anche in deroga ai vincoli normativi. È un impegno concreto: vogliamo garantire a studenti e famiglie delle aree colpite dal sisma scuole pienamente funzionanti, in grado di offrire effettive pari opportunità a tutte le comunità coinvolte”, ha dichiarato il ministro Valditara, sottolineando come la scuola rappresenti “non solo un servizio, ma un luogo di aggregazione educativo, sociale e culturale, nonché elemento fondamentale per il processo di ricostruzione”.

Foto repertorio

