Era evaso dal carcere di Bari, ritrovato 17enne: condannato per omicidio

Ritrovato nel Salernitano

Pubblicato da: redazione | Gio, 28 Agosto 2025 - 11:45
  • 49 sec
villaggiodelgusto.com

 Si era rifugiato a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano, il 17enne evaso lo scorso giugno dal carcere minorile di Bari, dove era recluso in quanto condannato per omicidio e soppressione del cadavere di Gennaro Ramondino, fatti avvenuti a Pianura nel settembre 2024. La sua fuga è finita ieri quando la Squadra Mobile di Salerno, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli, ha arrestato Gaetano Lambiase, che ha ospitato il killer fuggitivo nella sua casa di Pontecagnano Faiano. Il 33enne salernitano, responsabile di favoreggiamento personale e detenzione di documenti di identificazione falsi, si trova ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

