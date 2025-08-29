Pioggia, grandine e temporali: è allerta maltempo in Puglia

Allerta maltempo in Puglia. È quanto emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile secondo il quale, a partire dalle 13 di oggi e per le successive 30 ore, è prevista allerta gialla. In particolare sono in arrivo precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.