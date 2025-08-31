Bari, dai cantieri ai servizi turistici: proposte di lavoro per 469 posizioni

Nell’edizione di agosto del report dell’Arpal in merito alle posizioni aperte pubblicate dai centri per l’impiego di Bari e provincia sono in evidenza 209 annunci per il reclutamento di personale per 469 posizioni lavorative.

Per la provincia barese emergono le seguenti aree occupazionali:

Servizi ludico-ricreativi, Intrattenimento, Arte, Sport: 100 persone da assumere;

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 93 persone da assumere;

Servizi turistici e culturali, Ristorazione: 75 persone da assumere;

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 50 persone da assumere;

Commercio, Vendita, Artigianato, Noleggio: 45 persone da assumere;

Servizi amministrativi e contabili, Servizi professionali: 24 persone da assumere;

Servizi finanziari, di credito e assicurativi: 24 persone da assumere;

ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 14 persone da assumere;

Servizi alla persona, Pulizie, Manutenzione: 14 persone da assumere;

Logistica, Magazzini, Trasporti: 8 persone da assumere;

Servizi socio-sanitari ed educativi: 7 persone da assumere;

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 4 persone da assumere;

Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 3 persone da assumere.

In riferimento al periodo precedente si nota un incremento del settore “Servizi ludico-ricreativi, Intrattenimento, Arte, Sport”, “Costruzioni, Impianti, Immobiliare” e “Servizi turistici e culturali, Ristorazione”, mentre restano relativamente stabili le offerte occupazionali di “Industria, Produzione, Metalmeccanico” e “Servizi amministrativi e contabili, Servizi professionali” con la persistente presenza di lavoro stagionale e mansioni legate ai picchi di lavoro delle attività manifatturiere.

Nel report – consultabile a questo link ( https://tinyurl.com/eu38rhtb ) – è indicato il titolo di ciascun annuncio, il numero identificativo dell’offerta di lavoro, il profilo ricercato, il CPI di riferimento cui rivolgersi per approfondimenti e informazioni, il link all’offerta specifica.

Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l’impiego Bari, è necessario l’accesso al portale lavoroperte.regione.puglia.it o all’app Lavoro per te Puglia.

Nello stesso documento di resoconto delle vacancy dell’Agenzia è disponibile una specifica sezione dedicata alle offerte delle imprese per gli iscritti al collocamento mirato, persone con disabilità e altre categorie protette. Sono 8 le unità ricercate per le offerte occupazionali dedicate a queste categorie di lavoratori, distribuite in diversi profili.

Il report dei tre ambiti si caratterizza, complessivamente, per 290 annunci con un totale di 616 risorse da assumere.

Per una più approfondita e generale consultazione interprovinciale delle offerte di lavoro, è possibile visionare direttamente i report dei Centri per l’impiego di BAT e Foggia disponibili a questi link:

Report delle offerte della provincia di BAT:

https://www.calameo.com/read/0074071715814a5887c06

Report delle offerte della provincia di Foggia:

https://tinyurl.com/4tddnb89

Occasioni di lavoro e formazione, anche extranazionali, provengono dalla rete europea dei servizi per l’impiego EURES ( https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=it ), consultabile anche filtrando la ricerca per le categorie di nazione, settore e professione).

Nella sezione dedicata del report sono presenti anche offerte occupazionali estere per numerosi e interessanti profili lavorativi.