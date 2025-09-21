Restituire la costa e il mare ai cittadini. L’ex sindaco di Bari Antonio Decaro svela quello che sarà uno dei temi del suo programma elettorale. “Il mare deve tornare ad essere un bene di tutti – scrive in un post sui social il candidato presidente del centrosinistra – Stiamo lavorando a una proposta di legge regionale che restituisca la costa ai cittadini, ripristini gli accessi liberi gratuiti al mare e individui soluzioni per prezzi calmierati che garantiscano a tutti di accedere ai servizi delle spiagge attrezzate. Qui, molti anni fa (troppi!) ho imparato a nuotare e ad amare il nostro mare”.
Bari, più spiagge libere e prezzi calmierati. La proposta di Decaro: “Il mare è per tutti”
Il candidato presidente del centrosinistra svela uno dei temi del suo programma
