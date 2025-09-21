I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

L’addio all’ex dg Asl Colasanto, morto in un incidente stradale. Un altro incidente con vittima un rider di appena 18 anni. Ed ancora al via i lavori in via Argiro. Scacco agli Strisciuglio con arresti per droga e armi. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 14 settembre. Muore in un incidente stradale ex dg Asl Colasanto
Lunedì 15 settembre. Via Argiro al via i lavori di restyling
Bari, via Argiro si rinnova: “Una strada più attrattiva e funzionale”
Martedì 16 settembre. Approvato il progetto per il lotto 1 di Costa Sud, sui suoli di Punta Perotti
Bari Costa sud, via libera all’ultimo lotto sui suoli ex Punta Perotti
Mercoledì 17 settembre. Scacco al clan Strisciuglio, arresti per droga e armi
Polizia di Bari attacca sodalizio criminale degli Strisciuglio: “bomba” e “dinamite” la droga venduta e raid armati
Giovedì 18 settembre. Presunto danno erariale per appalti della Regione, contestazioni su due dipendenti pubblici
Bari, lavori nei padiglioni Fiera: contestato danno erariale a due dipendenti pubblici
Venerdì 19 settembre. Polemica sui costi di Bari-Roma. Il sindaco scrive a Salvini
Bari-Roma, viaggiare diventa un lusso: Leccese scrive a Salvini
Sabato 20 settembre. Incidente ad Andria, muore rider di 18 anni