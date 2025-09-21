DOMENICA, 21 SETTEMBRE 2025
I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 20 Settembre 2025 - 11:21
copertina giusta
  • 22 sec
villaggiodelgusto.com

L’addio all’ex dg Asl Colasanto, morto in un incidente stradale. Un altro incidente con vittima un rider di appena 18 anni. Ed ancora al via i lavori in via Argiro. Scacco agli Strisciuglio con arresti per droga e armi. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 14 settembre. Muore in un incidente stradale ex dg Asl Colasanto

Muore in un incidente stradale l’ex dg Asl Bari, Colasanto

Lunedì 15 settembre. Via Argiro al via i lavori di restyling

Bari, via Argiro si rinnova: “Una strada più attrattiva e funzionale”

Martedì 16 settembre. Approvato il progetto per il lotto 1 di Costa Sud, sui suoli di Punta Perotti

Bari Costa sud, via libera all’ultimo lotto sui suoli ex Punta Perotti

Mercoledì 17 settembre. Scacco al clan Strisciuglio, arresti per droga e armi

Polizia di Bari attacca sodalizio criminale degli Strisciuglio: “bomba” e “dinamite” la droga venduta e raid armati

Giovedì 18 settembre. Presunto danno erariale per appalti della Regione, contestazioni su due dipendenti pubblici

Bari, lavori nei padiglioni Fiera: contestato danno erariale a due dipendenti pubblici

Venerdì 19 settembre. Polemica sui costi di Bari-Roma. Il sindaco scrive a Salvini

Bari-Roma, viaggiare diventa un lusso: Leccese scrive a Salvini

Sabato 20 settembre. Incidente ad Andria, muore rider di 18 anni

Incidente ad Andria, muore rider di 18 anni

