I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Incidenti sul lavoro nel Barese e nel Foggiano. Le proteste per i doppi turni del Marconi e contro il Brt dal Libertà. I vandali della notte di Halloween. Ecco le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.
Domenica 26 ottobre. Ancora una morte sul lavoro: deceduto operaio
Lunedì 27 ottobre. Scoppia la protesta contro i doppi turni al Marconi
Bari, caos e disagi per i turni pomeridiani al Marconi: studenti in protesta – VIDEO
Martedì 28 ottobre. Si allarga la protesta contro il Brt: sul piede di guerra anche i commercianti e i residenti del Libertà
Brt a Bari, si allarga il fronte del No: protestano commercianti e residenti di via Brigata
Mercoledì 29 ottobre. Piano speciale dell’Amtab per fronteggiare la notte di Halloween
Notte di Halloween a Bari: l’Amtab predispone un piano speciale
Giovedì 30 ottobre. Due incidenti sul lavoro nel Barese
Mattinata di paura a Molfetta e Putignano, due operai finiscono in ospedale
Venerdì 31 ottobre. Teppisti contro i bus dell’Amtab
Sabato 1 novembre. Perde la vita mentre cerca di soccorrere automobilista: morto 25enne
Bari, perde la vita per soccorrere un automobilista: tragedia sulla statale