I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 1 Novembre 2025 - 17:32
copertina giusta
  • 15 sec

Incidenti sul lavoro nel Barese e nel Foggiano. Le proteste per i doppi turni del Marconi e contro il Brt dal Libertà. I vandali della notte di Halloween. Ecco le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 26 ottobre. Ancora una morte sul lavoro: deceduto operaio

Cade dal ponteggio e muore: tragedia nel Foggiano

Lunedì 27 ottobre. Scoppia la protesta contro i doppi turni al Marconi

Bari, caos e disagi per i turni pomeridiani al Marconi: studenti in protesta – VIDEO

Martedì 28 ottobre. Si allarga la protesta contro il Brt: sul piede di guerra anche i commercianti e i residenti del Libertà

Brt a Bari, si allarga il fronte del No: protestano commercianti e residenti di via Brigata

Mercoledì 29 ottobre. Piano speciale dell’Amtab per fronteggiare la notte di Halloween

Notte di Halloween a Bari: l’Amtab predispone un piano speciale

Giovedì 30 ottobre. Due incidenti sul lavoro nel Barese

Mattinata di paura a Molfetta e Putignano, due operai finiscono in ospedale

Venerdì 31 ottobre. Teppisti contro i bus dell’Amtab

Bari, teppisti di Halloween: sassi contro gli autobus

Sabato 1 novembre. Perde la vita mentre cerca di soccorrere automobilista: morto 25enne

Bari, perde la vita per soccorrere un automobilista: tragedia sulla statale

