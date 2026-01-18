DOMENICA, 18 GENNAIO 2026
I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 17 Gennaio 2026 - 22:32
copertina giusta
  • 11 sec

Il “giallo” del boato nel Barese. La tragedia a Taranto con la morte di un operaio ex Ilva. L’inchiesta sulla morte di una neonata a Bari. La nuova giunta Decaro. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 11 gennaio. Giallo per il forte boato nel Barese: “Forse un meteorite”

Forte boato nel Barese: è giallo. “Forse un meteorite”

Lunedì 12 gennaio. Tragedia a Taranto, muore operaio ex Ilva

Tragedia sul lavoro a Taranto: operaio precipita nell’ex Ilva e muore

Martedì 13 gennaio. Auto non si ferma all’alt, i carabinieri sparano in aria

Bari, auto non si ferma all’alt: i carabinieri sparano in aria

Mercoledì 14 gennaio. Neonata muore al Policlinico, aperta inchiesta

Neonata muore al Policlinico di Bari, aperta inchiesta

Giovedì 15 gennaio. Tentato omicidio e omicidio in carcere: due arresti

Bari, in manette due baresi per tentato omicidio e omicidio in carcere: i dettagli dell’operazione – VIDEO

Venerdì 16 gennaio. Nominata la nuova giunta Decaro

Bari: dieci assessori, otto eletti e due esterni. Nasce la giunta Decaro

Sabato 17 gennaio. Un uomo è stato accoltellato in strada: morto in ospedale

Giallo a Bari, morto 40enne. Si indaga per omicidio

