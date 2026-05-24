Bisceglie, arriva il manuale anti-truffa: come difendersi da chi ruba agli anziani

Bussano alla porta, chiamano al telefono, mandano messaggi. Gli autori di truffe e raggiri — spesso ai danni di persone anziane — non smettono di inventare nuovi modi per colpire. E la risposta arriva sotto forma di libro: si chiama “Truffe, trucchi e trappole. Manuale di autodifesa”, edito da LiberEtà edizioni, frutto della collaborazione tra lo Spi (il sindacato dei pensionati della Cgil), Federconsumatori e Auser, con il contributo del sindacato di polizia Silp Cgil.

Non è un testo tecnico né freddo. La guida nasce dalla consapevolezza che le truffe non sono soltanto un fenomeno criminale, ma il segnale di fragilità più profonde: la solitudine, il divario digitale, l’isolamento di chi vive senza una rete di supporto solida. Per rendere più accessibile il tema, il manuale racconta undici storie tratte da casi reali, vicende di persone comuni finite nel mirino di chi sfrutta la fiducia altrui.

Il vademecum — diffuso su scala nazionale — sarà presentato domani,﻿ 25 maggio a Bisceglie, in Puglia, alle ore 16.30 presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, in via Porto 35. Aprono i lavori Rossella Muroni, del Dipartimento contrattazione e Benessere Spi Cgil, e Gaetano Corvasce, dirigente Silp Cgil. Presiede Michele Tassiello, segretario generale Spi Cgil Puglia. Previsti i saluti del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. Introduce la presentazione Carla Mastrantonio, segretaria nazionale Spi Cgil. Intervengono: Fabrizio Bonugli per LiberEtà, Michele Carrus presidente nazionale Federconsumatori, Pietro Colapietro segretario generale Silp Cgil, Domenico Pantaleo presidente nazionale Auser e Tania Scacchetti segretaria generale Spi Cgil. Modera la giornalista Michela Alicino. A chiudere la giornata, l’attrice Daniela Baldassarra con un monologo di stand up comedy dedicato proprio al tema delle truffe.

Non è la prima volta che la Puglia si trova al centro di questa campagna di sensibilizzazione: lo Spi Cgil regionale aveva già promosso l’iniziativa itinerante “Non ci casco”, che aveva toccato tutte le province con incontri di informazione e prevenzione rivolti a pensionate e pensionati.

Uno dei messaggi più forti del manuale riguarda quella che viene definita “vittimizzazione secondaria”: il senso di colpa e la vergogna che spesso spingono le vittime al silenzio, favorendo in questo modo l’impunità di chi ha commesso il reato. «Spesso le vittime, specialmente le persone anziane, provano un senso di colpa e vergogna che le spinge al silenzio, favorendo così l’impunità dei criminali. La guida ribadisce con forza che “essere truffati non è un fallimento personale” e che la colpa risiede esclusivamente in chi commette il reato», dichiarano i segretari generali dello Spi e del Silp, Tania Scacchetti e Pietro Colapietro.

La visione che emerge dalla guida va oltre la singola persona: «Difendersi dalle truffe non è solo un atto individuale, ma una forma di giustizia e inclusione sociale», si legge nella premessa. «L’obiettivo è promuovere un approccio di comunità, trasformando la prevenzione in una priorità di politica pubblica e welfare».