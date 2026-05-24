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Puglia, amministrative: alle 12 affluenza quasi al 16%

Si vota in 54 Comuni

Pubblicato da: redazione | Dom, 24 Maggio 2026 - 15:46
Voto Elezioni
  • 56 sec

Poco dopo mezzogiorno, la Puglia conta i primi numeri di questa tornata elettorale. Nei 54 Comuni chiamati alle urne, l’affluenza si ferma al 15,9%, distribuita su 839 seggi allestiti in tutta la regione. Un dato leggermente superiore rispetto alle precedenti amministrative, quando alla stessa ora si era registrato il 15,7%.
A guidare la classifica è la provincia Bat, che ospita due capoluoghi impegnati nell’elezione del sindaco: Andria e Trani. Il dato complessivo dell’area si attesta al 17,22%, in netta crescita rispetto al 14,79% delle scorse elezioni. Nel dettaglio, Andria segna il 17,71% e Trani il 17,02%.
Tiene bene anche il Salento, con i 21 Comuni al voto — tra cui Casarano, Gallipoli e Tricase — che registrano un’affluenza del 16,73% contro il 15,18% delle precedenti amministrative.﻿

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