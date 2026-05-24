Cucina, ricche di fibre e alleate della salute: in tavola portiamo le mele

Ricche di fibre e di vitamine, oggi in tavola portiamo le mele. Si tratta di uno dei frutti più consumati e apprezzati al mondo, simbolo di semplicità ma anche di benessere, non a caso si sente dire spesso “una mela al giorno toglie il medico di torno”. Versatili e ricche di proprietà nutritive, le mele possono essere gustate non solo nei dessert o come snack, ma anche all’interno di piatti salati dove riescono a creare contrasti delicati e sorprendenti. Ma andiamo per gradi.

Dal punto di vista nutrizionale le mele sono ricche di acqua e fibre, caratteristiche che le rendono leggere e utili per favorire il senso di sazietà. Tra le fibre più importanti presenti nel frutto c’è la pectina, fondamentale per il benessere intestinale e utile per aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e zuccheri nel sangue. Le mele contengono inoltre vitamina C e numerosi antiossidanti naturali, tra cui flavonoidi e polifenoli, che aiutano a contrastare lo stress ossidativo e l’invecchiamento cellulare. Grazie al contenuto di potassio contribuiscono anche al corretto funzionamento muscolare e al mantenimento dell’equilibrio della pressione arteriosa. Non meno importante è il loro effetto digestivo e depurativo, motivo per cui vengono spesso considerate un alimento ideale all’interno di un’alimentazione equilibrata. In cucina, poi, la mela riesce a esaltare anche preparazioni salate grazie alla sua dolcezza naturale e alla sua freschezza. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola in modo diverso dal solito.

Insalata di mele, noci e parmigiano

Per preparare questa ricetta iniziate lavando una mela croccante e tagliandola a fettine sottili senza eliminare la buccia. Disponetela in una ciotola insieme a rucola o misticanza, aggiungendo una manciata di noci e delle scaglie di parmigiano. Condite con olio extravergine d’oliva, succo di limone, sale e pepe nero. Mescolate delicatamente e servite subito.

Risotto mele e speck

Per questo primo piatto iniziate facendo rosolare mezza cipolla tritata con un filo di olio extravergine d’oliva. Aggiungete 320 grammi di riso e lasciatelo tostare per un paio di minuti. Sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco e iniziate ad aggiungere il brodo vegetale caldo poco alla volta. A metà cottura unite una mela tagliata a cubetti e dello speck a listarelle precedentemente rosolato in padella. Continuate la cottura mescolando fino a quando il riso sarà pronto. Spegnete il fuoco e mantecate con parmigiano e una noce di burro.