Bari, dal campo di Palese al centro sportivo dell’Atalanta: il sogno di Francesco Amoruso

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Ha tredici anni, gioca nella Virtus Palese Calcio e nei giorni scorsi ha messo piede al centro sportivo dell’Atalanta BC a Bergamo. Francesco Amoruso, classe 2012, cresciuto nel vivaio del club barese, ha partecipato il 26 e 27 maggio agli allenamenti con i pari età della categoria U14 nerazzurra, in quella che per lui è stata una prova in un contesto di alto livello tecnico e organizzativo. Un’esperienza che la Virtus Palese legge come conferma del lavoro quotidiano svolto nel settore giovanile e dell’impostazione metodologica adottata nel percorso formativo, in linea con le indicazioni del modello Academy Atalanta.

Per un ragazzo della sua età, allenarsi per due giorni con una delle realtà giovanili più strutturate d’Italia non è un appuntamento ordinario. È un banco di prova che misura il livello raggiunto e indica la strada da percorrere. La Virtus Palese guarda a questa opportunità come a un ulteriore passo nel processo di crescita del proprio settore giovanile, orientato allo sviluppo, alla formazione e alla continuità tecnica. Francesco Amoruso, per ora, si è fatto trovare pronto. «La nostra società è affiliata all’Atalanta da sette anni — spiega Giuseppe Milella, presidente della Virtus Palese — e Francesco era nel mirino del club lombardo già da qualche anno, dopo essersi messo in mostra per le sue doti tecniche. Negli anni scorsi anche altri ragazzi sono stati nell’orbita dell’Atalanta, club che ci segue con percorsi formativi strutturati: ogni lunedì è organizzata una videochiamata per i tecnici della nostra società, per perfezionare le metodologie d’allenamento. Francesco non stava nella pelle quando ha saputo della chiamata del club nerazzurro per queste giornate in uno dei vivai più floridi e importanti del calcio italiano. Ora verrà seguito attentamente dallo staff tecnico del club orobico e ci sono buone possibilità che entri a far parte del settore giovanile nerazzurro».

Per Francesco Amoruso, il viaggio è appena cominciato. Tredici anni, una chiamata importante e tanta strada davanti: quella che, per i ragazzi come lui, inizia sempre su un campo di allenamento.